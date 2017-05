Het is erg opvallend: de eerste buitenlandse stop voor president Trump is Saudi-Arabië. Zijn vijf recentste voorgangers (Obama, Bush, Clinton, vader Bush en Reagan) trokken allemaal naar buurland Mexico of Canada. "Maar Trump laat weten dat hij eerst naar Saudi-Arabië trekt omdat dat de belangrijkste partner in het Midden-Oosten is in de strijd tegen moslimextremisme", legt VRT-journalist en Midden-Oosten-kenner Jens Franssen uit.

"Trump zal in Saudi-Arabië aanschuiven aan tafel voor een diner met zo'n 50 staatshoofden van moslimlanden. Het zal een wat vreemd gezelschap zijn. Sommigen staan bekend voor onthoofdingen, martelingen of flagrante corruptie. Maar in Saudi-Arabië spreken ze wel een taal die president Trump graag hoort: die van het geld." Aanvankelijk was ook gezegd dat de Soedanese president Omar Al Bashir (zie foto in tekst) aanwezig zou zijn. Hij wordt gezocht voor oorlogsmisdaden. Maar zonet liet een officiële bron weten dat Al Bashir dan toch niet naar Saudi-Arabië zal komen voor de top met Trump.