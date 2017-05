De Spaanse prinses Sofia (10) heeft in Madrid haar eerste communie gedaan. Ze deed dat samen met twintig medeleerlingen in schooluniform en met een halsketting in de vorm van een kruisje. Buiten de kerk maakte de koninklijke familie even de tijd om het volk te begroeten. Journalisten vroegen aan de verlegen Sofia of ze zenuwachtig was. Zus Leonor moest haar aanmoedigen om te antwoorden, waarna er een "ja" te horen viel. Koning Felipe en koningin Letizia vergezelden hun dochters samen met hun grootouders langs vaders- en moederszijde. Ook Sofia's peter, Konstantijn van Bulgarije, was aanwezig. Na de ceremonie kregen de gasten een lunch aangeboden op het Paleis.

Sofia is tweede in lijn om op de troon te zitten, na prinses Leonor (11). Ondanks het leeftijdsverschil van bijna twee jaar zijn de zussen even groot en lijken hard op elkaar. Ze hebben zelfs vaak dezelfde kledingstijl. Spaanse media vergelijken hen graag met een tweeling.