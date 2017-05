Indien de wet wordt goedgekeurd, kan Akihito in december 2018 aftreden, wanneer hij 85 jaar wordt. Begin 2019 kan zijn oudste zoon Naruhito hem dan opvolgen.

Akihito, die in 1989 de troon besteeg na de dood van zijn vader Hirohito, onderging in 2003 een heelkundige ingreep wegens prostaatkanker en leed aan stressgerelateerde aandoeningen in 2008. In 2011 moest hij twee weken in het ziekenhuis opgenomen worden wegens bronchitis. Hij kreeg een overbrugging van vernauwde kransslagaders in 2012.

In augustus zei hij, in een zeldzame videoboodschap die werd uitgezonden op de Japanse televisie, dat hij zich "zorgen maakt over de moeilijkheid om mijn functies uit te oefenen als symbool van de staat".