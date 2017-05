Incident op Times Square: auto maait voetgangers neer

Op Times Square, in het hart van New York reed een auto op een groep mensen in. Eén dodelijk slachtoffer is er gevallen, er zijn 22 gewonden. Van terreur is geen sprake, zo bleek vrij snel: het ging om een dronken bestuurder.

