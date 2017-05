Windsurfen in de sneeuw: spectaculair

Levi Siver is een professionele windsurfer en al enkele jaren broedt hij op het idee om een keer te surfen in de sneeuw. Zijn droom is nu werkelijkheid geworden op een besneeuwde berg in Japan met deze spectaculaire beelden als resultaat.

