Maar de Amerikanen zitten verveeld met de situatie, zeker nu de geruchtenmolen begint te draaien. Diplomaten in de Soedanese hoofdstad Khartoem hebben al een mededeling uitgestuurd: "Wij zijn tegen uitnodigingen en steun aan een bezoek van al wie door het Internationaal Strafhof wordt gezocht, president Bashir inbegrepen". President Trump is gewaarschuwd.

Een groepsfoto met Bashir zou hem al even zuur kunnen opbreken als oud-minister John Kerry, die in 2015 in Egypte nog maar in de buurt stond van de Soedanese president. Maar een handdruk voor de camera’s zal zonder twijfel een vuurwerk aan negatieve reacties uitlokken.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch laat er geen twijfel over bestaan: "Elk contact van president Trump met Bashir zou een vreselijk signaal zijn voor de slachtoffers van de misdaden en iedereen doen afvragen of de VS wel gerechtigheid wil."