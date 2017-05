Sylvana Simons werd geboren in Suriname en groeide op in Nederland. Ze lag niet aan de basis van de "Zwarte Piet"-discussie maar schaarde zich wel achter de zaak. Als bekende tv-presentatrice en politica kwam haar dat op veel beledigingen en verwijten te staan op het internet. Er dook ook een filmpje op waarin haar gezicht geplakt was op het lichaam van opgehangen zwarte Amerikanen.

Simons diende een klacht in wegens haatmails, bedreigingen en oproepen tot geweld. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland was het onmogelijk om àlle reacties (ongeveer 40.000) te beoordelen. In overleg met Simons werd beslist wie wel vervolgd zou worden. Uiteindelijk moesten 22 mensen terechtstaan, onder wie de maker van het beruchte filmpje.

Het OM had straffen geëist variërend van 250 euro boete tot 80 uur taakstraf. Die laatste eis was bedoeld voor de maker van het filmpje. De rechter volgde die redenering en legde de gevraagde taakstraf op. Drie andere verdachten kregen 60 uur werkstraf wegens opruiing, anderen kregen geldboetes tot 450 euro. Een verdachte werd vrijgesproken van opruiing.