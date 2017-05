Veel geruchten maar slechts één stabiele zekerheid aan het altaar: de bruidegom, de bij ons onbekende James Matthews. Matthews heeft in 2012 kort een relatie met Pippa. Het komt tot een breuk en Pippa verliest haar hart een tijdje aan effectenhandelaar Nico Jackson, om na drie jaar toch te kiezen voor Matthews. Na een jaar verloven ze zich tijdens een uitstapje naar Lake District.

Multimiljonair Matthews is een voormalig autocoureur, maakte naam in de wereld van de beleggingsfondsen en is momenteel topman bij de Eden Rock Capital Management Group. Zijn familie is eigenaar van het luxehotel Eden Rock op de Caraïben waar de Middletons graag op vakantie toeven. Net als Pippa is hij verslaafd aan sport, gaande van skiën tot wielrennen. Voor het goede doel fietsen ze samen van Londen naar Brighton in zes uur.

Matthews is in zijn leven niet gespaard gebleven van verdriet. Als tiener verliest hij zijn oudere broer Michael (22) op de Mount Everest. Michael Matthews is de jongste Brit ooit die de bergtop haalde. De familie viert nog altijd zijn verjaardag.