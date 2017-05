De 25-jarige Japanse prinses Mako heeft zich verloofd met de advocaat Kei Komuro, die eveneens 25 jaar oud is. De twee leerden elkaar kennen omdat ze samen studeerden aan de International Christian University in Tokio. De vonk sloeg over tijdens een romantisch etentje in 2012. Het keizerlijk hofagentschap bevestigde de verloving van Mako aan de Japan Times. Eens Mako haar jawoord heeft gegeven, behoort ze volgens de Japanse wet echter niet langer tot de keizerlijke familie.

De Japanse prinses zal binnenkort een publieke aankondiging maken over haar verloving. Zo liet Mako eerder weten: “Ik wil het grote publiek toespreken over mijn huwelijk als ik daar ook echt klaar voor ben.” Na de aankondiging zal er een trouwdatum worden geprikt, al is de verloving volgens lokale media pas officieel nadat er een ceremoniële uitwisseling van geschenkjes heeft plaatsgevonden. Dat is een verplicht plaatselijk ritueel.

Ook Makos tante, prinses Sayako, verloofde zich met een burger in 2005. Dat was de eerste keer dat een lid van de Japanse keizerlijke familie afstand deed van haar keizerlijke status en als gewone burger door het leven ging.