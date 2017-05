De Amsterdamse politie denkt erover na om het verbod in de hoofdstad van tafel te vegen, want momenteel mogen de agenten in Nederland geen geloofsuitingen, zoals een kruisje of een hoofddoek, dragen.

De Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg wil dat de helft van de nieuwe agenten in de toekomst een buitenlandse achtergrond heeft, zodat het korps meer een afspiegeling is van de Amsterdamse maatschappij. In de Nederlandse hoofdstad heeft nu maar 18 procent van de agenten een niet-Nederlandse achtergrond. Aalbersberg vindt dat te weinig.

"Amsterdam verandert qua samenstelling”, zegt Aalbersberg aan het Algemeen Dagblad. "Ik vind dat het een onderwerp van debat moet zijn. Dat moet je niet alleen zelf vinden, daar moet je ook de burgers bij betrekken."

In andere landen is het volstrekt normaal dat agenten een hoofddoekje dragen, zegt de politiechef. "Er is een groot verschil tussen de Angelsaksische landen en de andere Europese landen. In landen als Amerika, Canada, Engeland, Australië, Ierland en Singapore kennen ze al verschillende vormen. Maar als je kijkt naar Frankrijk, Duitsland, Nederland en Scandinavische landen nog niet.”