In 2004 komt het tot een aanvaring met de Bush-administratie, waarbij ook James Comey betrokken is. Comey, die later Mueller zal opvolgen bij de FBI, is dan adjunct-minister van Defensie. Het incident draait rond een grootschalig programma van binnenlandse spionage dat Bush goedgekeurd wil krijgen door het ministerie van Justitie. Daar vindt men echter dat het te verregaand is.

Op een gegeven moment trekken topadviseurs van de president naar minister Ashcroft, die op dat moment in het ziekenhuis ligt, om hem onder druk te zetten om te tekenen. Comey haast zich naar het ziekenbed om er op het laatste moment een stokje voor te steken. Later blijkt dat hij de steun heeft gekregen van Mueller, die ermee gedreigd had om ontslag te nemen als het programma ingevoerd zou worden. Uiteindelijk komt er -zoals we via Edward Snowden ontdekt hebben- toch een geheim binnenlands afluisterprogramma, zonder de goedkeuring van het ministerie.