Pippa Middleton wordt geboren op 6 september 1983 als middelste kind in een gezin van drie. Zus Catherine "Kate" is de oudste en broer James de jongste. Moeder Carole stamt af van een arme en analfabete mijnwerkersfamilie uit Durham. Ze weet zich op te werken tot stewardess. Pippa's vader komt uit een familie vol advocaten en wordt piloot. Het wordt het klassieke, romantische verhaal van de piloot en de stewardess. Samen stampen ze in de jaren 80 een postorderbedrijf (Party Pieces) in feestartikelen uit de grond.

Die zaak is erg succesvol en maakt dat de zussen Pippa en Kate naar de exclusieve kostschool Marlborough in Wiltshire kunnen. Ze groeien uit tot zelfverzekerde en elegante vrouwen. "Het waren mooie meiden en de meiden van de lange benen", verwoordt een oud-klasgenoot het. De kinderen groeien op in de familiewoning in Bradfield Southend en het gezin kan zich in 1995 een heus landgoed in Bucklebury in Berkshire veroorloven.

Terwijl Kate kiest voor kunstgeschiedenis aan de universiteit St Andrews, focust Pippa zich aan de universiteit van Edinburgh op Engelse literatuur. Ze heeft het diploma op zak, maar kiest toch voor een baan als organisatrice in het bedrijf van ma en pa. De zussen zijn als het ware vergroeid met feestartikelen: door de jaren heen poseren ze meer dan eens voor de catalogus en het is Pippa die achter de opbouw van de website zit.