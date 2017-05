Duitse WO II-bom van 250 kilo tot ontploffing gebracht in Birmingham

In de Britse stad Birmingham is vanmiddag een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Het gaat om een bom van 250 kilogram, een van de grootste niet-ontplofte bommen die ooit is gevonden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Duitse WO II-bom van 250 kilo tot ontploffing gebracht in Birmingham

In de Britse stad Birmingham is vanmiddag een Duitse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Het gaat om een bom van 250 kilogram, een van de grootste niet-ontplofte bommen die ooit is gevonden.