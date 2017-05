"Een rasechte optimiste, ondanks verschillende persoonlijke drama's die haar zijn overkomen." Zo omschrijft Lieve Joris Françoise Nyssen vanavond in "De wereld vandaag" op Radio 1. De auteur kent haar goed, want ze zit onder dak bij Actes Sud, de uitgeverij waar Nyssen al bijna 40 jaar directeur is. Daarmee krijgt Frankrijk een minister van Cultuur die gepokt en gemazeld in haar portefeuille is.

Nyssen is op 9 juni 1951 in Etterbeek geboren en heeft hierdoor de dubbele Frans-Belgische nationaliteit. Studeren deed ze aan de Franstalige ULB in Brussel. "In 1978 richtte haar vader Actes Sud op", zegt Joris. "Zelf begon ze daar in 1980 te werken, niet in Parijs, maar in Arles. Enkele jaren later heeft ze samen met haar man een groot cultuurcentrum opgericht waar theater, muziek, boeken en een heleboel andere cultuuruitingen aan bod komen. Actes Sud is een grote uitgeverij, maar het is een familiaal huis."