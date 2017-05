De legende dat Engeland valt als de raven de Tower zouden verlaten, is al erg oud. Een decreet van koning Karel II (1660-1685) bepaalt precies hoe die dieren verzorgd moeten worden. Ze moeten twee keer per dag gevoederd worden en beschikken over een grote volière en zelfs een eigen begraafplaats.

Dat moest voorkomen dat de raven de Tower zouden verlaten en dus onheil over het land en de regerende dynastie zouden afroepen. Nu wordt dat lot wel een beetje geholpen. Zo worden de veren van de vleugels van de dieren geknipt, waardoor die enkel wat kunnen rondfladderen.

De verzorger van de dieren, de "Master of the Raven", een officiële functie, Chris Skaife, heeft nu beslist dat hij het snoeien van die veren tot een derde gaat beperken. Daardoor kunnen de dieren veel verder buiten de Tower rondvliegen. Skaife maakt zich sterk dat de vogels ook dan steeds terugkeren en dat er dus geen gevaar is dat Engeland ten onder gaat.

Minder knippen is beter voor het welzijn van de dieren, maar er is ook een praktische reden. Zo zijn de voorbije jaren veel raven doodgebeten door vossen die ook in het domein van de Tower huizen en als ze vliegen, kunnen de raven ook gemakkelijker ontsnappen aan die roofdieren.