Trump en zijn staf zeggen dat er inderdaad informatie meegedeeld is, maar dat de president het recht heeft om dat te doen en dat het niet ging om gevoelige informatie die de bondgenoten in gevaar zou kunnen brengen.

Op een persconferentie in de Zuid-Russische stad Sotsji deed Poetin vandaag een duit in het zakje. Als de VS-regering het daarmee eens is, is Poetin bereid om het transcript van de gesprekken tussen Trump en Lavrov vrij te geven. Daaruit zou dan blijken dat er niets aan de hand is volgens Poetin. Volgens hem gaat het om "politieke schizofrenie" in Washington.

Hoe dan ook zullen de Amerikaanse media en het publiek wellicht weinig geloof hechten aan notities die worden vrijgegeven door Moskou, dat er toch al van beschuldigd wordt om Trump geholpen te hebben tijdens de verkiezingen; iets wat het voorwerp is van een andere hete aardappel in de politiek in Washington.

Ook zal nu de druk toenemen op de regering van Trump om de eigen versie van de gesprekken tussen de president en Lavrov vrij te geven.