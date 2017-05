Jean-Michel Blanquer is de nieuwe minister van Onderwijs. Hij is een jurist die tussen 2009 en 2012 al actief was op dat ministerie onder president Sarkozy. De minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie wordt dan weer Frédérique Vidal, een universiteitsprofessor zonder politieke ervaring.

Het ministerie van "Cohésion des territoires" komt onder leiding van Richard Ferrand. Hij was in het verleden volksvertegenwoordiger voor de PS en sloot zich vorig jaar bij de politieke beweging En Marche! van Macron aan waar hij secretaris-generaal werd.

De politieke veterane Elisabeth Borne is de nieuwe minister van Transport. Zij is van linkse signatuur en werkte in de jaren 90 op het kabinet van de socialistische premier Lionel Jospin.

Ook de nieuwe minister van Landbouw heeft een uitgesproken linkse signatuur. Het gaat om Jacques Mézard van de Parti radical de gauche. Voorheen was hij senator. Zijn partijgenoot Annick Girardin wordt minister van de Franse Overzeese Gebieden.