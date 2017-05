De verkiezingen in Iran gaan over banen. Enfin, over het gebrek daaraan. Tijdens de televisiedebatten was er zo'n onrealistisch opbod in het aantal beloofde miljoenen banen voor jongeren dat opperleider Khamenei moest tussenkomen.

Iraanse jongeren zijn ontgoocheld in huidig president Rouhani, omdat de beloofde jobs er niet zijn gekomen. De voorbije jaren is het aantal executies in Iran ook weer sterk toegenomen. Toch lijken heel wat jongeren en hervormingsgezinde Iraniërs met de neus toegeknepen toch maar weer voor Rouhani te zullen stemmen. Al was het maar om de conservatieve Raisi te dwarsbomen.