Pujadas is nauwelijks een week presentator van het hoofdjournaal bij de Franse openbare omroep, of een van de grootste nieuwsmomenten ooit speelt zich af: de aanslagen van 11 september. Dat levert meteen een eerste polemiek op. Pujadas wordt gefilmd terwijl hij het nieuws verneemt en de eerste beelden ziet.

De nieuwsjongen in Pujadas laat zich het volgende ontvallen: "Dit is beter dan de Concorde". Een verwijzing naar de dodelijke crash van het Concorde-vliegtuig een jaar eerder nabij Parijs. Enkele jaren later komt Pujadas terug op die uitschuiver: "Ik dacht dat het om een klein toestel was dat in de toren was gevlogen. Ik dacht niet dat er doden zouden vallen".