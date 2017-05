Het is een goed bewaard geheim: Willem-Alexander achter de stuurknuppel van een KLM Cityhopper. De koning heeft een vliegbrevet en om dat brevet te behouden, moet hij 150 vlieguren per jaar maken. Willem-Alexander haalde al een vliegbrevet midden jaren 80. Het is een ware passie. "Voor mij is het belangrijkst dat ik een hobby heb waar ik me volledig op moet concentreren. Je hebt een vliegtuig, passagiers en een bemanning. Daar draag je verantwoordelijkheid voor. Je kan je problemen van de grond niet meenemen naar boven. Je kan je even volledig los schakelen en ergens anders op concentreren. Dat is voor mij de grootste ontspanning van het vliegen", legt de koning uit.

Hij geniet ook van de anonimiteit in de cockpit. Hij maakt zichzelf niet bekend bij de passagiers: "Het voordeel is dat ik altijd kan zeggen dat ik namens captain en crew de passagiers van harte welkom heet. Dan hoef ik mijn naam niet te zeggen." Op Schiphol wordt hij zelden herkend. Hij loopt er rond in KLM-uniform met pet.

Willem-Alexander gaat zich nog vóór de zomer proberen omscholen. Hij wil een Boeing 737 besturen. Dat betekent dat hij opnieuw moet studeren. "Theorie, praktijk, simulator en examen. En dan de lijn op", vertelt hij. Hoe doet de koning het trouwens als piloot? "Hij is altijd scherp en alle procedures zitten er goed in", verklapt gezagvoerder Maarten Putman met wie Willem-Alexander al twee jaar een hecht team vormt.