Volgens correspondent Soenens is dit in elk geval de zwaarste crisis voor Trump sinds het filmpje van "Grab 'em by the pussy" van tijdens de presidentiële campagne. "Hij werd toen dood verklaard. We weten dat Trump een groot overlevingsvermogen heeft. Maar nu komt hij toch in een situatie terecht waar de netten zich steeds strakker aanspannen."

Er duikt ook steeds meer een parallel op met president Nixon en het Watergate-schandaal, waardoor Nixon destijds moest opstappen. "Als de Republikeinen zelf zeggen dat zoals in de tijd van Nixon er misschien een speciale aanklager nodig is om dit op te helderen, als ze de memo's opvragen van Comey, als de Republikeinen zelf vragen dat de Comey komt getuigen in het Congres... dan komt de president toch in een bijzonder moeilijke situatie terecht."