"Flynn is a good man. I hope you can let this go", zou Trump verteld hebben aan de FBI-directeur één dag nadat zijn nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn na nauwelijks drie weken in functie ontslagen werd. Een medewerker van Comey zou dat bevestigd hebben aan de krant.

Als dat klopt, kan dat een nieuwe politieke bom in Washington doen afgaan. Het zou aantonen dat Trump probeerde om het onderzoek naar de activiteiten van Flynn te stoppen of te dwarsbomen.

Michael Flynn moest ontslag nemen nadat gebleken was dat hij vorig jaar illegaal contact had gehad met de Russische ambassadeur Kislyak en dat toegedekt had. Later bleek dat hij ook geld uit Rusland had gekregen en dat niet had gemeld aan de Amerikaanse autoriteiten.

Enkele dagen geleden heeft Trump Comey zelf ontslagen als topman bij het FBI. Waarnemers brengen dat in verband met een onderzoek van de dienst naar contacten tussen de campagne van Trump en de Russische overheid vorig jaar.