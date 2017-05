Deze man heeft veel geluk en ontsnapt lichtgewond aan spectaculair ongeval

In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is een man aangereden door een auto. Hij zat vast tussen de auto en een verkeerslicht. Als bij wonder is hij maar lichtgewond geraakt aan zijn knie. De auto heeft hem aan zijn linkerbeen geraakt en zo is de man op de motorkap beland. Het is de auto die de paal raakt.

