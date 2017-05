Vandaag maakte The New York Times bekend dat die informatie -die afkomstig was van "een bondgenoot in het Midden-Oosten"- aan de VS zou overgemaakt zijn door de geheime diensten van Israël. Probleem is dat die informatie door Israël beschouwd werd als "erg geheim" en dat die zelfs niet met iedereen binnen de Amerikaanse regering gedeeld mocht worden.

Als dat klopt, en president Trump heeft dat doorverteld aan Rusland, zou het ongenoegen in Israël wel eens erg groot kunnen zijn. Concreet ging het om een complot van IS om een aanslag te plegen op burgervliegtuigen via laptopcomputers. Op zich is dat geen nieuws, maar het zou ook gaan om "bepaalde kenmerken van het mechanisme" en "de manier van werken van IS" en het rondzaaien van die informatie zou de mensen en manier van optreden van Israël kunnen verraden.

Bovendien is Rusland een bondgenoot van Iran en het Assad-regime in Syrië, twee gezworen vijanden van Israël.