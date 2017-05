Ten eerste, schrijft Brooks, hebben de meeste volwassenen geleerd om stil te zitten. "Trump kan niet stil zitten. Mentaal is hij een 7-jarige jongen die rondhuppelt in het klaslokaal." Brooks verwijst ook naar de antwoorden die Trump geeft in interviews, niet al te lang, hooguit 200 woorden per keer. "Maar hij snijdt wel 4 à 5 onderwerpen aan, alvorens de pers te verwijten dat ze hem oneerlijk behandelen."

Trump slaagt er amper in om "zijn mond te beheersen", concludeert Brooks. "In een impuls belooft hij een belastinghervorming terwijl zijn staf nog amper werk heeft verricht op dat terrein."

Een tweede vaststelling van Brooks is dat de meeste volwassenen hun eigen verdiensten en tekortkomingen redelijk goed kunnen inschatten. Trump daarentegen heeft voortdurend nood aan de goedkeuring van anderen, om zijn gevoel van eigenwaarde op peil te houden. Omdat hij wanhopig op zoek is naar die goedkeurende woorden, vertelt hij het ene heroïsche verhaal na het andere over zichzelf.

"In een korte tijd begreep ik alles wat ik moest weten over gezondheidszorg", haalt Brooks een uitspraak van Trump in Time aan om zijn argument te staven. Of een andere, aan Associated Press, verwijzend naar zijn toespraak voor het Congres: "Sommige mensen zeiden dat het de beste toespraak was die ooit in die kamer is gehouden." Of het feit dat Trump naar eigen zeggen meer weet over luchtvaarttechnologie dan de Amerikaanse marine.

Trump is te onbekwaam om te begrijpen dat hij onbekwaam is, is de harde conclusie van Brooks.

(lees verder onder de foto)