Zeldzame 6 meter lange reuzeninktvis aangespoeld

In Dingle in Ierland is een reuzeninktvis aangespoeld. Het dier meet 6 meter, inktvissen kunnen tot 13 meter lang worden. Wat overblijft van de inktvis is overgebracht naar het aquarium van Dingle waar het wordt gedissecteerd door wetenschappers..

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Zeldzame 6 meter lange reuzeninktvis aangespoeld

In Dingle in Ierland is een reuzeninktvis aangespoeld. Het dier meet 6 meter, inktvissen kunnen tot 13 meter lang worden. Wat overblijft van de inktvis is overgebracht naar het aquarium van Dingle waar het wordt gedissecteerd door wetenschappers..