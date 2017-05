Raisi, van wie vermoed wordt dat zijn ambities hoger reiken dan het presidentschap, is de voornaamste tegenstander van Rohani. Sinds de opperste leider, ayatollah Ali Khamenei in 2014 een prostaatoperatie onderging, is de speculatie over zijn mogelijke opvolger gegroeid. Khamenei heeft het laatste woord in alles wat er gebeurt in Iran, maar indien hij overlijdt kan de nieuwe president een cruciale rol spelen in de benoeming van zijn opvolger, ook al is het niet aan hem op die te kiezen. En sinds vorig jaar worden Raisi de meeste kansen toegedicht om Khamenei op te volgen. Als hij tot president wordt verkozen, lijkt die weg open.

Raisi werd in 1960 in Masshad in noordoosten van het land geboren. Na de revolutie stapte hij in de magistratuur en schopte het tot procureur-generaal, een functie die hij van 2014 tot 2016 bekleedde. Hij heeft echter geen politieke ervaring en is volgens vicepresident Eshaq Jahangiri een "politiek stagiair". Zijn baas Rohani waarschuwde voor het aartsconservatieve denken van Raisi. "Om vrouwen van mannen te scheiden, plande hij zelfs om muren op straat te bouwen", aldus de zittende president.