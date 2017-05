De feiten zouden dateren van vorige week. Toen had Trump een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Ze hadden het over onderwerpen als terreurbestrijding en veiligheid in de luchtvaart. Tijdens dat gesprek zou Trump volgens de bronnen van The Washington Post ook uiterst geheime informatie gedeeld hebben over een op til zijnde IS-operatie. De president zou op die manier ook een cruciale bron voor informatie over IS in gevaar gebracht hebben.

Trump ontkent dat en zegt dat hij geen gevoelige informatie heeft gedeeld. "Als president wilde ik feiten over terrorisme en luchtvaartveiligheid delen met Rusland (tijdens een publiek gemaakte vergadering) op het Witte Huis, zoals ik het volste recht (daartoe) heb."

"Om humanitaire redenen wil ik niets meer dan dat Rusland zijn strijd tegen IS en het terrorisme (...) opvoert", klinkt het in de dubbele tweet die hij in de plaatselijke vroege uurtjes heeft geplaatst (zie hieronder).