Hijzelf vertoonde zich nauwelijks nog in het openbaar. Zijn zoon Nzanga voerde het woord namens zijn zieke vader, grotendeels verlamd door de stilgehouden prostaatkanker. En intussen rukten de rebellen van Laurent-Désiré Kabila en vooral de Rwandese regeringssoldaten op vanuit het oosten.

De ochtend van 16 mei 1997 stoof het presidentiële konvooi door de stilgevallen stad richting luchthaven. De dag erna marcheerden de kadogo's (kindsoldaten) van Laurent-Désiré Kabila over de Boulevard du 30 Juin, de hartslagader van Kinshasa, aangevoerd door Rwandese en Oegandese commandanten. Het rijk van Mobutu stortte in elkaar. Het was afgelopen.

Niet eens zeven maanden eerder was de strijd begonnen in Oost-Congo. De voormalige rebellen van het Rwandees Patriottisch Front die de oorlog in Rwanda gewonnen hadden in 1994, nu het regeringsleger van Paul Kagame, staken de grens met Zaïre/Congo over om de Rwandese vluchtelingenkampen rond Uvira, Bukavu en Goma te vernietigen. Daarin huisden nog altijd zo’n 1,5 miljoen Rwandezen, gevlucht tijdens en na de tragedie van voorjaar 1994, de genocide op de Tutsi’s en de massamoorden, ook door diezelfde RPF-rebellen.

