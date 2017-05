De fameuze nucleaire code is geen pin-code van vier cijfertjes waarmee de Franse president per direct een atoombom kan lanceren. Het gaat om een gouden kettinkje met een code op waarmee de president van de Republiek zich kan identificeren wanneer hij het bevel zou moeten geven.

Het is dat gouden kettinkje dat Mitterrand bij zijn investituur krijgt op het Elysée die 21e mei 1981. "Merci, monsieur le président", zal Mitterrand toen allicht gezegd hebben aan zijn voorganger Giscard d'Estaing. En hij laat de ketting met de code in de zak van zijn kostuumvest zakken.

Ter gelegenheid van het diner die avond trekt de nieuwe president echter een nieuw pak aan. Het kostuum van tijdens de machtsoverdracht gaat naar de droogkuis... met de nucleaire code nog in de jaszak. Panique générale maakt zich meester van Mitterrand wanneer hij het zich realiseert.

Geen laconieke "Et alors" deze keer. "Ik dacht het ergste", vertrouwt Mitterrand enkele maanden na het voorval toe aan zijn campagneleider. "Ik zag de code al verloren gaan in de meanderen van de droogkuis." Per direct stuurt de president twee motards naar de droogkuis om de ketting te gaan ophalen.

Een half uur later is de nucleaire code van Frankrijk weer in de veilige handen van de president. Mitterrand hangt de ketting onmiddellijk om zijn hals. Een beginnersfoutje van een nieuwe president. De volgende 14 jaren zou president Mitterrand de code nooit meer uit het oog verliezen.