Enkele slimme ondernemers slagen erin om profijt te halen uit de wereldwijde luchtvervuiling. Zo hebben ze sinds enkele jaren een handel opgezet, gebaseerd op een simpel idee: airfarming. Bij airfarming verzamelen de ondernemers heldere lucht die ze dan doorverkopen in sterk vervuilde landen.

Zo verzamelt het bedrijf Vitality Air, in de Canadese stad Edmonton, Canadese berglucht. Het bedrijfje werd opgericht door de Canadees Moses Lam. Hij reist regelmatig naar de Rocky Mountains in West-Canada voor schone, verse berglucht, die hij vervolgens samenperst in grote spuitbussen en online verkoopt. Die spuitbussen bevatten 160 "teugen" lucht die kunnen worden ingeademd met behulp van een speciaal gezichtsmasker over neus en mond.

Het lijkt een absurd idee, maar volgens "airfarmer" Moses is het een gat in de markt. "Onze afzetmarkten zijn landen die geconfronteerd worden met een grote luchtverontreiniging, waar mensen letterlijk flauwvallen van de vervuilde lucht. "Wij leveren dus een behoefte die in China en India niet voorhanden is", vertelt Moses aan de BBC.

Moses verkoopt nu 10.000 flessen per maand voor 24 dollar in China, en hoopt dat ooit naar 40.000 flessen te kunnen opdrijven. Sinds kort levert hij ook aan India, waar hij maandelijks ook 10.000 flessen hoopt te verkopen.