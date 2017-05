2 doden bij vliegtuigcrash in New Jersey

In de Amerikaanse staat New Jersey is een klein vliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn omgekomen. Het vliegtuigje is neergekomen op enkele gebouwen die daarna in brand zijn gevlogen. Het gaat vermoedelijk om een ongeval.

