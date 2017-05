De seriemoordenaar overleed in zwaarbeveiligd Asworthziekenhuis in het noordwesten van Groot-Brittannië, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. Zijn advocaten lieten in februari al weten dat hij terminaal ziek was en aan verschillende aandoeningen leed, waaronder emphysema, een chronisch obstructieve longziekte. Zijn vriendin Myra overleed al in 2002 in de gevangenis.

Brady en Hindley, ook bekend als de "Moors Murderers", waren twee van de meest notoire seriemoordenaars in Groot-Brittannië. Tussen 1963 en 1965 ontvoerden ze vijf kinderen vanop straat, misbruikten ze seksueel en folterden de kinderen tot ze stierven. Daarop begroeven ze de lichamen in een heide ("moorland" in het Engels, vandaar de bijnaam van de twee) in de buurt van Manchester.

Brady werd in 1966 op 28-jarige leeftijd tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de moorden op Lesley Ann Downey (10 jaar), Edward Evans (17) en John Kilbride (12). Twintig jaar later gaf hij ook de moorden op de 16-jarige Pauline Reade en Keith Bennet (12) toe, maar daarvoor werd hij nooit berecht. Het lichaam van Bennett werd nooit gevonden.

Uren voor Brady's dood had Terry Kilbride, de broer van de vermoorde John, de moordenaar nog opgeroepen om eindelijk de locatie van de begraafplaats van Bennett vrij te geven.