Het zou gaan over informatie rond terreurgroep IS, die gedeeld werd door een partner van de VS via een akkoord rond informatie-uitwisseling, die zo gevoelig is dat de details niet werden doorgegeven aan de bondgenoten van de VS en zelfs binnen de Amerikaanse regering slechts zeer beperkt werd gedeeld. De bron zou de VS bovendien geen toestemming hebben gegeven om de informatie, die geklasseerd was op het hoogst mogelijke niveau, met Rusland te delen.

Nog volgens de krant "begon Trump tijdens de bijeenkomst onverwacht details te beschrijven van een terroristische dreiging door IS die gelinkt is aan het gebruik van laptops op het vliegtuig". De president zou met zijn ontboezemingen een cruciale bron voor informatie over IS in gevaar hebben gebracht.