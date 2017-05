Wie is Philippe, de nieuwe Franse premier?

De gematigde Republikein Edouard Philippe is de nieuwe premier van Frankrijk. Hij is burgemeester van Le Havre en vertrouweling van Juppé. In zijn studententijd was hij korte tijd socialist, maar uiteindelijk is hij toch bij de Republikeinen beland.

