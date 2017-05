"Bedrijven mogen beloond worden voor het produceren van geneesmiddelen die levens redden of verlengen, maar wanneer de prijs van een medicijn plots honderden procenten duurder wordt, dan kan de Commissie dat van naderbij bekijken", zo kondigde eurocommissaris Margrethe Vestager het onderzoek aan.

Het onderzoek slaat op de prijspolitiek die Aspen hanteert voor een aantal nichemedicijnen die gebruikt worden voor de behandeling van kanker. Het Zuid-Afrikaanse bedrijf legde de hand op die medicijnen nadat het patent was verstreken.

De Commissie beschikt over informatie dat Aspen, om de prijsverhogingen door te drukken, ermee dreigt om de geneesmiddelen van de markt te halen. In sommige lidstaten zou dat al gebeurd zijn. Het is de eerste keer dat de Commissie excessieve prijspolitiek in de farma-industrie onderzoekt.