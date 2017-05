De Europese integratie startte met de integratie van de kolen- en staalindustrie van de twee voormalige vijanden Frankrijk en Duitsland, waarbij andere landen zich aansloten. Het initiatief ging uit van Frankrijk dat decennialang de belangrijkste voortrekker was, tenminste op politiek vlak.

In de jaren 70 kwam er meer evenwicht in de Frans-Duitse as, vooral door de nauwe vriendschap tussen de liberale Franse president Valéry Giscard d'Estaing (geboren in Duitsland) en de sociaaldemocratische West-Duitse bondskanselier Helmut Schmidt (zie foto hierboven). Die toverden de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders en het Europees Monetair Systeem (EMS), de voorloper van de euro, uit hun hoed.

Een decennium later vonden de Duitse conservatief Helmut Kohl en de Franse socialist François Mitterrand (foto hieronder) elkaar ook en samen realiseerden ze de eenmaking van Duitsland, de start van de eenheidsmarkt, de Europese Unie en de eurozone.

Angela Merkel is aan haar vierde Franse president toe. Dat begon met Jacques Chirac, ging dan over in "Merkozy", de relatief goede samenwerking met Nicolas Sarkozy. Met Hollande klikte het eerst niet zo goed, ook al omdat Frankrijk de voorbije jaren zowel politiek als economisch minder kon wegen. Toch kan Duitsland niet alleen Europa leiden en geeft Merkel er de voorkeur aan om dat in samenwerking met een pro-EU Franse president te doen.