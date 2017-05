Hoe gaan al die politiediensten -die dan ook nog eens bijgestaan worden door private beveiligingsfirma's- nu op zoek naar de daders? In de eerste plaats zoeken ze naar digitale vingerafdrukken, alle mogelijke sporen die de criminelen hebben achtergelaten. Dat kan bijvoorbeeld een e-mailadres zijn, of een domeinnaam van een website. Ook de computercode die gebruikt is in de ransomware en de boodschap die de slachtoffers te zien kregen (in verschillende talen), kunnen allerlei aanknopingspunten opleveren.

In het geval van de hacking bij het campagneteam van de nieuwe Franse president Emmanuel Macron bijvoorbeeld kon de registratie van bepaalde domeinnamen gelinkt worden aan Russische hackers.

Wat de speurders ook zullen proberen doen is de geldstroom volgen. Dat is niet eenvoudig, want de criminelen doen hun uiterste best om hun identiteit te verbergen. Ze laten zich betalen in de virtuele munt bitcoin, die uiterst moeilijk te traceren is. Communiceren en andere online-activiteiten doen ze op het Dark Web via de Tor-browser. Daar zijn ze anoniem, maar er zijn ook heel wat undercover-cyberagenten actief.