Die campagne is geen succes geworden. Zowel in de eerste als in de tweede ronde moest Le Pen haar centristische rivaal Emmanuel Macron laten voorgaan en die won de tweede ronde zelfs met 66% van de stemmen. Meer dan verwacht.

Ook de afwezigheid van Le Pen aan de top van het FN was geen succes. Jean-François Jalkh die haar opvolgde als voorzitter, moest al vrijwel meteen ontslag nemen nadat negationistische uitspraken van hem uit het verleden opdoken.

Marine Le Pen is nu terug voorzitter van haar partij en lijkt dus haar positie niet verspeeld te hebben. Enkele dagen geleden kondigde haar nicht en rivale Marion Le Pen aan dat ze uit de politiek zou stappen. De rechtervleugel van het FN had Marion Le Pen voorgesteld als mogelijk nieuwe kandidaat om over vijf jaar mee uit te pakken, maar dat is dus voorlopig van de baan.

Het FN mikt nu in eerste instantie op de komende parlementsverkiezingen in juni.