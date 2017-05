Als er een constante is de afgelopen jaren in de Europese politiek, dan is het wel Angela Merkel. Zij is sinds al bijna twaalf jaar bondskanselier van Duitsland. Haar eerste Franse president Jacques Chirac.

Merkel trad op 22 november 2005 aan. Een dag later was ze al te gast op het Elysée in Parijs, waar ze tijdens haar eerste officiële buitenlandse reis ontvangen werd door de toenmalige Franse president Chirac. Met haar snelle bezoek aan Parijs wou Merkel haar ambitie benadrukken, namelijk een sterke relatie met Frankrijk als bonzend hart van Europa.

Twee jaar later - op 3 mei 2007 - ging Jacques Chirac afscheid nemen in Berlijn, met een innige handkus voor de bondskanselier. Drie dagen later werd Nicolas Sarkozy verkozen tot de nieuwe president van de Franse Republiek.