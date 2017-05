Clapper die ontslag nam na het aftreden van Obama in januari, neemt nu in een interview met de tv-zender CNN huidig president Donald Trump (boven links) hevig onder vuur.

"Ik denk dat onze instellingen op tal van manieren ondermijnd worden, zowel extern -en dat is het grote nieuws hier- de Russische inmenging in ons kiessysteem. En ik denk dat onze instellingen evenzeer intern -dus in de VS zelf- onder vuur liggen".

Op de vraag van de journalist of die interne aanval van de president afkomstig is, antwoordde de voormalige spionnenchef: "Exactly" en wat later "de Russen beschouwen het ontslag van Comey (foto in tekst) als een volgende overwinning voor hen op het schaakbord".