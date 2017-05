WannaCry, ook wel Wanna Decryptor of WCry genoemd, is zogenoemde ransomware of gijzelingssoftware. Als je computer ermee geïnfecteerd raakt, worden je bestanden zonder dat je het weet versleuteld. Vervolgens wordt je pc geblokkeerd en krijg je een scherm te zien waarop je gevraagd wordt om -in dit geval- 300 dollar te betalen in bitcoin, anders zullen je bestanden verwijderd worden.

Ransomware is niet nieuw. De kwaadaardige sofware doet al sinds 2012 de ronde, met als bekendste voorbeeld "CryptoLocker". Een aanval op wereldwijde schaal zoals die we afgelopen weekend hebben gezien, is wel nieuw.