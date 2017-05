Het incident in de Buimo-gevangenis in de stad Lae vond vrijdag plaats, maar werd pas vandaag door de media naar buiten gebracht.

De politie van Lae heeft de inwoners verwittigd dat de ontsnapping zal leiden tot een stijging van de criminaliteit, en heeft hen opgeroepen om "waakzaam te blijven". "Dit zijn ongewenste mensen die een bedreiging zullen vormen voor de gemeenschap", aldus politiecommissaris Anthony Wagambie. "De meeste ontsnapten werden opgepakt voor ernstige misdrijven en waren in hechtenis aan het wachten op hun proces."

Drie gevangenen werden opnieuw gevat, 57 anderen zijn nog op de vlucht. De politie gaat een operatie starten om alle voortvluchtigen te vatten.

De Buimo-gevangenis, een van de grootste gevangenissen in het land, kreeg in het verleden al kritiek vanwege overbevolking en slechte omstandigheden voor de gevangenen. Televisiezender EMTV meldde in januari nog dat in de instelling, die bedoeld is voor 400 gedetineerden, 384 veroordeelde gevangenen verblijven en 476 anderen er in voorlopige hechtenis zitten.

Vorig jaar werden 12 gevangenen doodgeschoten en raakten er 18 gewond, toen 94 mensen uit de gevangenis ontsnapten. In 2015 ontsnapten 55 mannen, in 2014 waren dat er 44.