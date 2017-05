De benoeming van de eerste minister is belangrijk voor Macron, in het licht van de komende parlementsverkiezingen volgende maand. Die worden cruciaal: met een parlementaire meerderheid achter hem zal Macron veel makkelijker zijn programma kunnen uitvoeren. De premier is in dat licht het bindmiddel tussen de president en het parlement.

De Franse pers speculeert al volop over de naam. Grote kanshebber lijkt Édouard Philippe. Hij is de burgemeester van de stad Le Havre en lid van Les Républicains. Met die aanstelling zou Macron dus alvast een brug slaan naar de traditionele rechtse partij. Al is het ook best mogelijk dat Emmanuel Macron een vrouw als premier zal aanduiden, aangezien hij streeft naar een absoluut evenwicht tussen mannen en vrouwen in zijn regering.

Later vandaag volgt dan een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ook symbolisch erg belangrijk, want Macron heeft een erg pro-Europese campagne gevoerd en de versterking van de Frans-Duitse as is daar een speerpunt van. Verwacht wordt dat het dan ook een erg hartelijke ontmoeting zal worden.

Gisteren werd Emmanuel Macron officieel ingehuldigd als de achtste president van de Vijfde Franse Republiek. Vorige zondag versloeg hij Marine Le Pen (Front National) met ruim 66 procent van de stemmen tijdens de beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen.