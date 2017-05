101-jarige mag zich oudste skydiver ter wereld noemen

Dit is de Brit Verdun Hayes. 101 jaar en 38 dagen oud is hij. En hij sprong vandaag uit een vliegtuig vanop zo'n 5.000 meter hoog. Daarmee is Hayes de oudste parachutespringer ter wereld. De sprong verliep zonder problemen.

