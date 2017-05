Het zit Manuel Valls de voorbije maanden niet mee. Hij nam ontslag als premier en wierp zich op als presidentskandidaat voor de PS, maar werd voorbijgestoken door Benoît Hamon. Na de zege van Macron dong hij openlijk naar een plaats op de lijst van diens partij "La République en Marche", maar echt welkom bleek hij daar niet. De PS is inmiddels een procedure opgestart om hem uit de partij te zetten.

In een interview met Le Journal du Dimanche geeft Valls toe dat hij eraan gedacht heeft te stoppen met politiek, maar hij heeft uiteindelijk beslist dat niet te doen. "Het klinkt niet bescheiden, maar ik denk dat men mij nodig heeft. Men heeft mij nodig in het parlement."

Over François Hollande, onder wie hij premier was, is hij weinig positief, maar voor de nieuwe president Emmanuel Macron is hij nog giftiger. "Hollande is gemeen, maar nog binnen een bepaald kader. Macron, die is gemeen maar heeft geen regels of grenzen." Het valt blijkbaar zwaar dat Macron vorig jaar ontslag nam uit de regering-Valls en zijn eigen beweging oprichtte. "Hollande is vergeten aan politiek te doen en heeft ons verplicht hetzelfde te doen. Macron heeft de presidentsverkiezingen niet gewonnen met een programma, maar gewoon door aan politiek te doen."

Desondanks hoopt Valls dat zijn oud-minister zal slagen waar Hollande gefaald is. "Echt waar, ik hoop dat hij iets kan veranderen. De wil om te vernieuwen en te veranderen wordt gedragen door Macron. Niet door Mélenchon (extreemlinkse presidentskandidaat, nvdr.) of Le Pen (Front National, nvdr.).

Zelf is Manuel Valls allicht veroordeeld om de politieke gang van zaken vanaf de parlementaire zijlijn te volgen. Dat behoort tot de mogelijkheden aangezien de partij van Macron geen tegenkandidaat naar voor schuift in het kiesdistrict waar hij kandidaat is.