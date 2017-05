Toen Marine Le Pen na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen meende kans te maken op winst bij de tweede ronde, ging ze in zee met Debout la France van Nicolas Dupont Aignan. Het gemeenschappelijke doel: zij president en hij haar premier.

Dat feestje ging niet door, want vorige week verloor Le Pen de presidentsverkiezingen van Emmanuel Macron. Sindsdien rommelt het in de rangen van haar Front National, maar nu blijkt ook het huwelijk met Dupont-Aignan geen lang leven beschoren. Het FN komt terug op de gemaakte afspraak om geen FN-kandidaten naar voor te schuiven in die kieskringen waar Debout la France eigen kandidaten voor de parlementsverkiezingen heeft.

Voor wat betreft de tweede ronde van de parlementsverkiezingen is nog geen beslissing genomen, maar de wittebroodsweken tussen Le Pen en Dupont-Aignan lijken in elk geval al voorbij.