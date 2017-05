Highgate School, een exclusieve privéschool in het noorden van de Britse hoofdstad Londen, beraadt zich momenteel over nieuwe uniformvoorschriften die meer genderneutraal zijn. Jongens zou worden toegelaten om een grijze plooirok te dragen als ze dat willen.

Meisjes kunnen momenteel al kiezen tussen een grijze rok of broek, aangevuld met het typische donkerblauwe jasje en dasje dat deel uitmaakt van het schooluniform. Jongens mogen voorlopig geen rok dragen, oorringen voor jongens mogen ook pas als ze 16 jaar zijn. In de nieuwe dresscode zou er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen kledingvoorschriften tussen meisjes en jongens.

"Als leerlingen zich gelukkiger voelen, zekerder zijn van zichzelf, dan moet het een goede zaak zijn", zegt directeur Adam Pettitt aan de Britse krant Sunday Times. "Deze generatie stelt oprecht in vraag of we onze maatschappij niet te veel in een strikte tweedeling bekijken."

Highgate laat al toe dat leerlingen aan de leerkrachten mogen vragen om hen met een naam van het andere geslacht aan te spreken, ongeveer zes leerlingen hebben dat al gedaan. Een van de jongens op school heeft ook de toelating gekregen om een jurk te dragen.

Begin volgende maand houdt de school een conferentie onder de titel "The Developing Teenager - In A New World" waarin ze wil bekijken hoe leerkrachten het best kunnen omgaan met thema's rond gender-identiteit bij hun leerlingen.

Ook andere Britse privéscholen hebben al initiatieven genomen om beter om te kunnen gaan met leerlingen die vragen hebben over hun gender. Enkele tientallen staatsscholen laten ook al toe dat leerlingen kleren van het andere geslacht dragen.