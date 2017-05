Rond 1.45 uur vorige nacht ging Channel 1 op zwart. Er verscheen een pancarte met de melding "Onze uitzending is beëindigd: 1968-2017".

Tijdens de toekenning van de punten voor het Songfestival had woordvoerder Ofer Nahson emotioneel afscheid genomen. "Dit is IBA Channel 1 vanuit Jeruzalem. De afgelopen 44 jaar heeft Israël deelgenomen aan het Eurovisiesongfestival en het ook drie keer gewonnen. Vanavond is onze laatste avond." Of Israël volgend jaar nog meedoet aan het Songfestival is nog niet duidelijk.

De beslissing om Channel 1 te sluiten maakt deel uit van de plannen van de regering om de openbare omroep te hervormen. Volgende week wordt een nieuwe publieke zender opgestart.