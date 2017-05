Op donderdag 25 mei wordt de nieuwe Franse president in Brussel verwacht, voor zijn eerste grote internationale opdracht: de NAVO-top, waar de leiders van alle NAVO-lidstaten aanwezig zullen zijn, o.a. de Amerikaanse president Donald Trump.

Een dag later volgt meteen de volgende belangrijke internationale afspraak: Macrons eerste G7-top in Taormina, in Italië. Macron zal twee dagen lang samenzitten met de leiders van zeven belangrijkste industriestriestaten: de VS, Duitsland, Italië, Japan, Canada, het Verenigde Koninkrijk en zijn eigenste Frankrijk.

Vervolgens krijgt hij op het internationale toneel even een adempauze, tot begin juli, want dan is er een G-20 top, waarschijnlijk in Duitsland.